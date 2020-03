Altro che assembramenti vietati. All’inaugurazione del nuovo ospedale alla Fiera di Milano una calca di presenzialisti

Mentre continuano le raccomandazioni di restare in casa ed evitare assembramenti, mentre si multa pure il vecchietto che compra vino al supermercato, apre il nuovo ospedale alla fiera di Milano con Fontana e Gallera trionfanti ai microfoni e indovinate che succede? Che si affolla una calca di persone tra ospiti, giornalisti, dipendenti e non si sa chi, che appare ben visibile nei video e nelle interviste della mattinata.

Coronavirus, è lutto in tutta Italia: il minuto di silenzio

Ora la domanda è: comprensibile il desiderio di accreditarsi la costruzione lampo di un ospedale (tirato su dai Ferragnez), ma era necessaria un’inaugurazione con conferenza stampa come fosse il battesimo delle Olimpiadi? E soprattutto: inutile raccomandare ai cittadini di non fare assembramenti se poi ci si assembra e proprio in un ospedale.

Se esci da solo per prendere una veloce boccata d’aria dopo intere giornate chiuso in casa sei un pericoloso untore, ma se organizzi una conferenza stampa affollatissima va tutto bene. #lievidifferenze#Fontana#Coronavirus#Assembramento pic.twitter.com/Ub0sHzNqst — Adil (@unoscribacchino) March 31, 2020

