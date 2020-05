Come evitare il Coronavirus nella nuova fase? Ecco le regole per non infettarsi

Coronavirus contagio fase 2: come evitare il Covid?

La nuova fase ha ufficialmente inizio oggi, 18 maggio. Riaprono i negozi, ci si può spostare nella propria regione senza autocertificazione, le palestre ricominciano le attività. E allora come fare per evitare il contagio proprio in un momento così delicato, nel quale l’attenzione è calata e ci sono più persone per strada? A fare chiarezza è il professor Francesco Le Foche, responsabile del day hospital di immunoinfettivologia dell’Umberto I di Roma. “Dobbiamo abituarci a convivere con il virus – dice al Corriere – Trovare una nuova normalità, che non è lo status quo ante: serve più educazione civica e meno promiscuità. Le pandemie finiscono quando c’è una coscienza sociale che metabolizza l’idea della convivenza con il virus. E quando la società, esausta per la riduzione della libertà, si ribella alle restrizioni ed è pronta ad andare avanti”.

Nei bar – Secondo l’infettivologo, “è meglio spostarsi fuori a bere un caffé. Il virus si prende soprattutto negli ambienti chiusi. E poi è arrivato il sole, il caldo. Usciamo”.

Nei ristoranti – Usiamo ancora per un po’ il delivery. “Se dovessi uscire – dice l’esperto – andrei in un posto all’aperto. A Roma abbiamo terrazze meravigliose”. Ora meglio in coppia, che in gruppo al ristorante. “Però se c’è il distanziamento e il locale giusto si può fare anche la tavolata”.

La mascherina – “Ho visto gente in auto da sola con mascherina professionale FFP2 e guanti. Forse la comunicazione non è stata del tutto empatica”, spiega Le Foche. “Evitiamo reazioni eccessive – continua – L’altro giorno in fila c’era una persona con la mascherina abbassata sulla bocca. Una signora urlava: maleducato, lei attenta alla salute pubblica. È sbagliato, certo, ma manteniamo le proporzioni”.

I mezzi – Meglio ancora evitare i mezzi e preferire invece la bici. Per l’aria condizionata “servono impianti di nuova generazione, che abbattono la carica virale del 95 per cento. Se abbiamo riciclo all’interno ci contagiamo tutti”.

Shopping – Le compere in sicurezza sono possibili. Dice Le Foche “non provo i vestiti. Sui guanti sono scettico: se arrivi con le mani pulite e ti igienizzi, non c’è problema. Il rischio di contagio c’è in posti con grandi assembramenti, dove rimani a lungo. Più al supermercato. O nei cinema e al teatro”.

