Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non è certo uno che le manda a dire, anzi durante questa emergenza Coronavirus ha più volte fatto parlare di sé per alcune sue uscite quanto meno colorite. Questa volta a finire sotto la sua lente di ingrandimento sono quelle persone che portano la mascherina al collo, non rispettando così le prescrizioni sanitarie adottate per limitare i contagi.

“Dobbiamo combattere gli imbecilli doppi: l’imbecille normale è quello che non porta la mascherina; poi c’è l’imbecille doppio, che è quello che la porta appesa al collo. Quello è scemo due volte, perché si prende il fastidio di portare la mascherina e non si prende neanche la tutela sanitaria”. A dirlo è appunto De Luca a margine dell’inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva da 12 posti letto al Covid hospital di Boscotrecase, in provincia di Napoli.

Il presidente della Campania ha anche commentato i prossimi decreti che riguarderanno la Campania, sottolineando come “noi prendiamo atto innanzitutto delle linee guida che approva il governo sulla base della indicazioni dell’Istituto superiore di sanità. Quella è la traccia alla quale dovremmo attenerci”. De Luca ha poi detto di essere particolarmente in apprensione per i prossimi dati sui contagi, dopo le riaperture dei giorni scorsi. “Apprensione? Io ho i brividi addosso. Dobbiamo sapere in questo fine settimana quali sono le ricadute dell’apertura del 4 maggio. Dopo due settimane ci sarà l’incubazione del virus e sapremo se c’è qualche focolaio che si riprende”, ha aggiunto De Luca.

Il governo ha ribadito che “ovviamente noi ci siamo preparati a tutto. Ma deve essere chiaro che da oggi in poi senza il senso di responsabilità e l’autocontrollo dei cittadini non basterà nessuna ordinanza. In Campania è obbligatorio l’uso della mascherina ed è obbligatorio che le forze dell’ordine tutte e le polizie municipali siano attente e sanzionino quelli che non rispettano le ordinanze“.

“Perché se tutti girano la testa dall’altra parte, noi andremo incontro ad una tragedia straordinaria. È bene dirlo in modo chiaro e forte – ha concluso – Se abbiamo i cittadini che rispettano le ordinanze, mantengono un livello elementare di protezione (mascherine sempre indossate, distanze, lavaggio delle mani) credo che potremo aprire tutte le attività. Se questo senso di responsabilità non c’è, credo che dobbiamo prepararci ad una tragedia”.

