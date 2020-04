Coronavirus, i condomini di Pozzuoli ai carabinieri: “Fateci uscire, sappiamo uccidere” | VIDEO

Dopo la festa trash organizzata nonostante l’emergenza Coronavirus, i condomini della zona di Pozzuoli detta dei “marocchini” tornano a far parlare di sé: questa volta, infatti, alcuni di loro hanno iniziato a urlare ai carabinieri di lasciarli liberi perché capaci anche di “uccidere”. Parole shock, che sono state anche accompagnate da un applauso da parte degli altri abitanti del quartiere, che non si trova molto distante dal lungomare della città. In particolare è un uomo a gridare attraverso un megafono alla pattuglia dei carabinieri, situata nella zona per verificare che vengano seguite le restrizioni imposte per contenere l’epidemia di Covid-19, di farli uscire perché “Non abbiamo da mangiare. Fateci sfogare, cosa dobbiamo fare, scendere in strada e fare le rapine e uccidere la gente? Noi siamo capaci di uccidere”.

Coronavirus, festa nel rione a Pozzuoli. Il sindaco: “Irresponsabili”

La zona dei “marocchini” era salita alla ribalta della cronaca la scorsa domenica quando alcuni dei residenti avevano organizzato una festa nonostante il divieto di creare assembramenti a causa dell’epidemia di Coronavirus. Una vicenda che aveva provocato lo sdegno del sindaco Vincenzo Figliolia, che aveva commentato l’accaduto con le seguenti parole: “Sono degli irresponsabili, scatteranno le denunce. Pensavano di essere lontani dagli occhi e quindi di poter fare tutto. Anche di raggirare i controlli. Sono dei folli. Hanno messo a rischio la salute loro e di tutti gli altri”.

