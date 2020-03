#Iorestoacasa ormai non è più uno slogan puramente italiano. Con il diffondersi dell’epidemia in tutto il mondo sono sempre di più i paesi che optano per misure di contenimento forti come quelle della quarantena e del distanziamento sociale. Ma non sono solo i governi a chiedere di “stare a casa”: grandi marchi in tutto il mondo stanno incoraggiando le persone a seguire le linee guida stabilite dai governo. Tra questi anche CocaCola, Nike e McDonald’s hanno cambiato i loro loghi per sensibilizzare sull’importanza del distanziamento sociale nella lotta al Coronavirus.

Negli Stati Uniti, Coca-Cola ha creato un cartellone pubblicitario a Times Square, uno dei luoghi più affollati della Terra per inviare un messaggio di distanziamento sociale. Sul tabellone pubblicitario Coca Cola separa le lettere del suo brand in un messaggio che recita: “Stare separati è il modo migliore per rimanere uniti“. “È una delle poche cose fuori casa che possiamo fare per aiutare a diffondere il messaggio” ha detto una portavoce dell’azienda.

Anche Nike, il marchio di articoli sportivi più famoso del mondo, ha deciso di usare la sua visibilità e fare la sua parte nella lotta al Coronavirus. Infatti, dopo aver donato oltre 19 milioni di dollari la società ha rilasciato una nuova campagna pubblicitaria per ricordare a tutti l’importanza di stare a casa. “Se hai mai sognato di giocare per milioni di persone in tutto il mondo, ora è la tua occasione. – recita l’annuncio – Gioca dentro, gioca per il mondo.”

Mentre McDonald’s Brasile ha cambiato il suo logo, separando i suoi storici archi dorati, per ricordare ai suoi clienti come sia importante mantenere le distanze di sicurezza. Sebbene nei suoi ristoranti gli archi siano rimasti gli stessi, la nuova versione “distanziata” appare ora su tutti gli account social brasiliani del marchio, inclusi Instagram, Facebook e Twitter.

Non è però la prima volta che il famoso marchio cambia il suo logo. Negli ultimi due anni, McDonald’s ha trasformato la M in una W sui social media in onore della Giornata internazionale della donna, Women’s day. Queste mosse sono state aspramente criticate però da publico che le ha additate come comportamenti puramente opportunistici da parte dell’azienda.

Leggi anche: 1. I lavoratori “indispensabili” ai tempi del Coronavirus sono quelli sottopagati e meno considerati (G. Cavalli) /2.Coronavirus, tamponi per asintomatici? Solo ai privilegiati. Così prolifera il business dei test privati (di S. Lucarelli)/3. Una petizione per assegnare il Nobel per la Pace ai medici del mondo che combattono contro il Coronavirus

Potrebbero interessarti Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, mercoledì 25 marzo La fiera del gelato a gennaio e quegli stand di Wuhan e Codogno nello stesso padiglione (di S. Lucarelli) Coronavirus: Fondazione Golinelli offre didattica digitale e una donazione di 200 mila euro

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO