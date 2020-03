Il Nobel per la Pace ai medici del mondo che combattono il Coronavirus: la petizione

Change.org, la piattaforma on-line di campagne sociali, ha lanciato una petizione per assegnare al personale ospedaliero di tutto il mondo, che sta combattendo contro il Coronavirus, il Premio Nobel per la Pace. Un riconoscimento importante e un messaggio concreto di gratitudine quello che la piattaforma vuole dare a medici, infermieri, operatori sanitari e tutti coloro che stanno rischiando ogni giorno la loro vita in prima linea, negli ospedali, nella lotta all’epidemia.

La petizione chiede al Comitato del Nobel di riaprire le sue candidature in via eccezionale, chiuse lo scorso 31 gennaio, con lo scopo di fare nominare gli operatori sanitari come i vincitori del noto premio, in virtù del grande lavoro fatto nel contrasto al Coronavirus. “Gli eroi dimenticati in prima linea: il personale sanitario – si legge nella petizione – sono gli unici a proteggerci dalla terribile epidemia che il mondo sta fronteggiando”. Per questo gli utenti della piattaforma chiedono a gran voce che il premio Nobel per la Pace venga assegnato a loro.

Un modo per riconoscere gli sforzi di tutte quelle persone che stanno lavorando incessantemente nel contrasto all’epidemia di Coronavirus che ha fatto quasi 20mila vittime nel mondo, di cui solo in Italia più di 6mila, molti di loro sono proprio medici, che hanno perso la vita mentre curavano i malati di Covid-19. “Sono loro i vincitori morali del 2020. È giusto che diventino anche i vincitori effettivi” conclude la petizione. L’obiettivo di change.org è 100.000 firme entro il 5 di aprile. Un messaggio di gratitudine e riconoscenza a tutti coloro che stanno combattendo ogni giorno per noi e per i nostri cari.

Leggi anche: 1.Coronavirus, tamponi negli ospedali? Solo ai privilegiati. Così prolifera il business dei test privati (S.Lucarelli) /2. Coronavirus, Principe Carlo d’Inghilterra positivo al tampone / 3. Sileri a TPI: “Sono guarito dal Coronavirus, vi racconto cosa si prova. Oggi fare tanti tamponi”

IL NUOVO MODULO PER L’AUTOCERTIFICAZIONE

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus, la mappa del contagio in Italia oggi Coronavirus, app per tracciare i contagiati: un’occasione per l’Italia? La lettera dei medici di Bergamo: “Epidemia fuori controllo. I più anziani non vengono rianimati”