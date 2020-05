Candeggina venduta come cura miracolosa per il Covid: multata la “Chiesa della Salute”

Candeggina per curare il Coronavirus? Tutto falso

Candeggina per guarire dal Coronavirus? E’ assurdo, ma è quello che è stato propinato a decine di consumatori. Diversi prodotti, tutti a base di candeggina, vengono venduti con la promessa di curare vari tipi di malattie, dal diabete all’autismo, passando per il cancro, l’acne e ora anche il Covid-19. Eppure, sull’etichetta, le avvertenze parlano chiaro: “Attenzione, veleno”. Per questo motivo la Chiesa della Salute, una organizzazione religiosa non convenzionale, è stata multata dalle autorità dell’Australia per 151.200 dollari (poco più di 90mila euro).

Nel mirino delle autorità australiane è finita la cosiddetta Miracle Mineral Solution (MMS), un prodotto spacciato per miracoloso e in grado di curare diverse malattie, anche molto gravi. Questa ‘soluzione miracolosa’ viene venduta da tempo dalla Chiesa della Salute, fondata negli Stati Uniti e con sezioni sparse in diversi paesi del mondo, ma questa volta si è andati oltre: l’Amministrazione dei prodotti terapeutici (Tga) ha infatti ravvisato una palese violazione nella pubblicità più recente del prodotto, che viene spacciato per una cura efficace anche contro il Covid-19. “La Miracle Mineral Solution consente di curare, mitigare e prevenire gli effetti del Coronavirus”, si leggeva in alcuni messaggi promozionali di poche settimane fa. Questi tipi di prodotti contengono il clorito di sodio, noto anche come ‘ossigeno stabilizzato’, e vengono venduti da diversi anni dalla Chiesa della Salute in tutto il mondo. Le autorità competenti australiane hanno deciso di sanzionare la Chiesa della Salute con una multa con queste motivazioni: “Non solo non si hanno evidenze dell’efficacia terapeutica di questi prodotti, ma ci sono dei palesi rischi per la salute in caso di utilizzo: nausea, vomito, diarrea, disidratazione grave”.

Solo un mese fa, a Miami, un tribunale aveva deciso di vietare la vendita di questa ‘soluzione miracolosa’ per gli stessi motivi che hanno portato le autorità australiane a multare la Chiesa della Salute, che vende i prodotti sul web. Non si tratta di casi sporadici: da almeno un decennio, infatti, i tribunali di tutto il mondo si sono occupati delle denunce di clienti truffati dopo aver acquistato questo genere di prodotti.

