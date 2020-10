Ad Arzano c’è la zona rossa ma una strada non mappata permette di eludere i controlli ed evadere

Arzano, carabinieri trovano strada ignota: “Forse istituita per uscire da zona rossa”

Una via non mappata, forse per ‘evadere’ dalla zona rossa, eludendo i controlli. È l’ipotesi cui lavorano i carabinieri che ieri sera hanno individuato in via Sensale una strada di collegamento tra il comune di Arzano, al momento isolato per l’alto numero di casi di positività al Covid, e quello di Grumo Nevano. L’arteria è stata messa in sicurezza dai militari dell’Arma che hanno prolungato il blocco perimetrale e informato gli enti competenti. La strada era in parte sterrata e in parte asfaltata. La zona rossa di Arzano è stata istituita lo scorso 21 ottobre dopo che nel comune di circa 34mila abitanti si è registrato un aumento del 209,4 per cento dei contagi tra il 29 settembre e il 20 ottobre, come evidenziato dalla Asl Napoli 2 Nord.

La strada scoperta dai carabinieri era un collegamento interpoderale antico al confine di due terreni, utilizzato un tempo dai proprietari. Non era dunque una via per accedere ai due comuni. Secondo quanto apprende l’Agi, non era stata ritenuta tra quelle da sbarrare e controllare perché in disuso e poco nota. Qualcuno però l’ha riscoperta, e l’ha utilizzata di recente. C’è stato anche chi tra i residenti del comune ha compreso la pericolosità di questa ‘evasione’ per la crescita dei contagi da Coronavirus e ha segnalato il passaggio di persone. In effetti, i carabinieri di Grumo Nevano hanno trovato la sbarra di accesso aperta. Ora la strada sarà chiusa e diventerà oggetto dei periodici controlli delle forze dell’ordine per il rispetto dell’ordinanza regionale che blinda Arzano fino a metà novembre

