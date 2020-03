Coronavirus, l’appello della rianimatrice: “State a casa o contagerete gli altri” | VIDEO

In un’Italia nel pieno dell’emergenza Coronavirus, stanno finendo i posti letto in terapia intensiva e si moltiplicano gli appelli di esponenti politici e del mondo sanitario affinché la gente rispetti la quarantena e in generale riduca al minimo i contatti: in queste ore ha fatto il giro del web un “cazziatone” pubblicato su Facebook da Barbara Balanzoni, dottoressa anestesista e rianimatrice. “Bisogna stare a casa – dichiara nel video il medico – e invece c’è troppa gente in giro. Lo dico chiaramente perché a volte cercare di essere empatici non rende l’idea: non ci sono i posti nelle rianimazioni, non ci sono abbastanza respiratori”.

“Italiano medio – dice ancora la rianimatrice – fatti una domanda: se le scuole stanno chiuse fino al 15 marzo secondo te è Pasqua? No, c’è un pericolo di contagio. Cosa ci fa tutta questa gente in giro? Ecco il video-cazziatone per tutti”. “I posti in rianimazione sono un numero – continua Balanzoni nel post su Facebook – e i pazienti che hanno bisogno di rianimazione sono e saranno di più: l’unica cosa che si può fare in caso in cui non ci siano abbastanza respiratori è bloccare le sale operatorie, vuol dire che chi deve essere operato non può essere operato. Se continuate a stare assembrati nei bar, nelle discoteche, se continuate a fare la vostra vita come sempre, aumenterete il numero di contagi. Io non so più come dirvelo: un rianimatore vi sta dicendo che se continuate così il numero di polmoniti che ha bisogno di rianimazioni aumenta e noi non sapremo dove mettere i pazienti”.

