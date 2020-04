Coronavirus, ad Aosta bambino nato positivo: madre aveva 38 di febbre

Ad Aosta un bambino è nato già positivo al Coronavirus: la madre, contagiata dal Covid-19, ha partorito settimana scorsa con la febbre a 38. E’ successo all’ospedale Beauregard: il parto è avvenuto nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile. Adesso mamma e figlio stanno bene e verranno tenuti in isolamento per 15 giorni a scopo cautelativo. Ma ciò che è avvenuto getta nuove luci sulla possibilità che il Coronavirus si possa trasmettere all’interno dell’utero, cosa che finora sembrava impossibile.

Nel caso del bambino di Aosta, i medici dei reparti di Ostetricia e Pediatria hanno dichiarato di aver fatto il tampone subito dopo il parto. E che i risultati sono arrivati il giorno successivo. Difficile, dunque, che il contagio sia avvenuto nelle prime ore di vita del bambino. Tuttavia, ha sottolineato il direttore del Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva dell’Iss, Serena Donato, al Corriere della Sera, “allo stato attuale delle conoscenze si ritiene che il Coronavirus non si trasmetta in utero. I medici cinesi, nei 34 casi studiati, hanno cercato il virus nel liquido amniotico, nel sangue del cordone ombelicale e nei tamponi nasofaringei dei neonati: erano tutti negativi”.

Dopo la nascita del neonato positivo al Coronavirus, la degenza dei reparti di Ostetricia e Pediatria dell’ospedale Beauregard di Aosta è stata riorganizzata per evitare la diffusione del contagio. Fino a oggi sono quasi i mille i contagiati dal Covid-19 in Valle d’Aosta, con 123 morti. Secondo le stime dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane, il ritorno ai casi zero in Regione è previsto almeno il 13 maggio.

Leggi anche:

1. Cambia il calendario delle riaperture della Fase 2: le novità / 2. L’annuncio di Conte: “Riaperture dal 4 maggio. Entro domenica piano differenziato tra le Regioni” / 3. Italia pronta alla Fase 2 ma Conte frena: “Non riapriremo tutto”

4. Lo sport nella fase 2, Sileri: “Jogging non più di 40 minuti. Calcio? Ripartenza a porte chiuse” / 5. Cosa succede nelle Marche: il focolaio di Pesaro, il Covid hospital di Civitanova e le affinità con la Lombardia / 6. Il Presidente delle vittime del Trivulzio a TPI: “Aiutateci, vogliamo la verità sui contagi e i morti nella RSA”

7. Il virologo Tarro a TPI: “Il lockdown non ha senso, il caldo e il plasma dei guariti possono fermare il Covid” / 8. Tamponi a Vo’ Euganeo, lo studio: “Il 43% dei positivi sono asintomatici ma contagiosi” / 9. “Scuole aperte a luglio come centri estivi”: Raggi spiega la Fase 2 a Roma

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Michela Murgia: "Ho rischiato una multa per un po' di normalità" Coronavirus, uno studio spiega la correlazione tra alto tasso di mortalità e inquinamento in Lombardia Mascherine per tutti e negozi che riaprono: il “miracolo” del borgo sperduto tra Lazio e Umbria