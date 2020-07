Coppia gay si bacia in stazione e viene aggredita dal branco alle Cinque Terre

Dopo il caso di pochi giorni fa a Pescara, una nuova aggressione omofoba è avvenuta ieri presso la stazione di Vernazza, alle Cinque Terre (La Spezia). Una coppia di trentenni, residenti a Bologna, era in attesa del treno. I due si stavano scambiando qualche bacio quando sono stati insultati da un branco di coetanei. Uno di loro si è poi avvicinato sferrando un pugno sul volto di uno dei ragazzi bolognesi,fortunatamente senza gravi conseguenze.

I ragazzi sono poi fuggiti salendo sul treno delle 16.16 per La Spezia, tenuto fermo in stazione per oltre mezz’ora dalle forze dell’ordine nel tentativo di individuarli. La notizia è stata riportata stamani da Il Secolo XIX. Secondo quanto riporta Repubblica Genova, un individuo sospettato di far parte del branco è stato identificato in mattinata grazie alle telecamere e ora potrebbe scattare per lui un fermo di polizia giudiziaria.

