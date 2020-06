Pescara, violenta aggressione a un 25enne gay

Il quotidiano abruzzese “Il Centro” racconta dell’aggressione di un 25enne gay che passeggiava sul lungomare di Pescara con un altro uomo. Un gruppo composto da sette ragazzi dal marcato accento locale, fra i quali anche una ragazza, avrebbe rivolto una serie di insulti fino a dargli una vera e propria scarica di pugni in faccia e fuggire a gambe levate. Il tutto sarebbe accaduto dopo la mezzanotte di giovedì 25 giugno: l’ex studente universitario, residente fuori regione, è stato ritrovato a terra sul lungomare, per poi essere condotto in ospedale all’alba con la mascella sinistra fratturata. “Non perdono i miei aggressori, mi fanno solo tanta pena”, ha detto dopo la paura e lo sconcerto il giovane. Al momento dell’aggressione, stava passeggiando mano nella mano con un altro ragazzo, proprio nelle stesse ore in cui nel Circolo Aternino si svolgevano gli eventi di Abruzzo Pride.

