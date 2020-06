Gué Pequeno attacca Ghali: “Un rapper vestito da donna con la borsetta mi fa ridere, almeno fosse gay”

Che tra Gué Pequeno e Ghali non ci sia una solita amicizia era cosa già nota, ma le ultime dichiarazioni dello storico membro dei Club Dogo hanno fatto infuriare molti utenti sui social. Qualche tempo fa Guè, intervistato dal Corriere della Sera aveva usato queste parole non certo tenere nei confronti di Ghali: “Non avremo mai un rapper nero al numero 1. Ghali è un fake. Appartiene all’universo fashion: non sarà mai un idolo del mondo di colore”.

Adesso il rapper ha rincarato la dose e in un’intervista a Rolling Stone: “Un artista che va in giro vestito da confetto può andare bene per una sfilata ma non ha grande credibilità di strada. (…) Io non sono razzista né omofobo ma vedere un rapper che va in giro vestito da donna con la borsetta mi fa ridere, che poi almeno fosse gay. Boh sono robe assurde”.

Le parole di Gué Pequeno su Ghali a Rolling Stone hanno fatto il giro del web, suscitando i commenti indignati di molte persone.

Quindi avete scoperto nel 2020 che Guè Pequeno sia sessista. buongiornissimo — warm (@pheiticeira) June 25, 2020

Gue Pequeno, persona stupida e priva di conoscenze, sentenzia sul modo di vestire di Ghali, i fan razzisti, omofobi e trogloditi gli danno ragione.

Poverini tutti quanti. — liberté (@wiccagarvden) June 24, 2020

Da Gue Pequeño a Gue che pena è un attimo

(pt.ho perso il conto) https://t.co/7HQBpJnBVS — La Silvia FCIM⚫️🔵 (@La_Silvia23) June 25, 2020

