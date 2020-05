Collegno, 19enne uccide il padre con 20 coltellate: arrestato

Un ragazzo di 19 anni, studente, ha ucciso il padre di 52 anni davanti alla madre e al fratello. Gli ha inflitto 20 coltellate, in seguito a un litigio scoppiato in casa durante la quarantena da Coronavirus. Ieri sera a Collegno, Torino, nella loro abitazione di via De Amicis padre e figlio hanno iniziato a discutere, una lite terminata in tragedia. Erano presenti anche la madre e l’altro figlio maggiorenne della vittima. Il ragazzo di 19 anni, incensurato, è stato fermato dai carabinieri. Si indaga per capire il movente dell’omicidio e il possibile coinvolgimento degli altri familiari.

La vittima è Giuseppe Pompa, 52 anni, ucciso da 20 coltellate: questo è quello che emerge dal primo esame esterno. L’uomo è stato colpito all’addome, alla schiena e al torace. I carabinieri hanno sequestrato l’arma del delitto.

Quello di ieri notte non è il primo delitto tra le mura di casa. Lo sorso 21 aprile, in zona San Salvario a Torino, è stato rinvenuto il cadavere di Mario Trimboli, ucciso dal figlio che viveva con lui e che è stato arrestato poco dopo dai carabinieri.

