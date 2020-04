Uccide la moglie, ma finge che sia malata di Coronavirus per evitare sospetti

Uccide la moglie, ma finge sia malata di Coronavirus per evitare di essere arrestato

Aveva chiesto il divorzio da suo marito, Gretchen Anthony, e da quel momento di lei se ne sono perse le tracce. Da oltre un mese la donna non si vedeva e non si sentiva ma, secondo suo marito David, Gretchen era in isolamento da Covid-19. Dal giorno in cui la donna aveva annunciato di voler chiedere il divorzio, David aveva comunicato con la famiglia di lei, spiegando che la moglie fosse malata e che non poteva rispondere.

Gretchen, 51 anni, è scomparsa nel nulla. La sera prima della sua scomparsa aveva avuto un battibecco acceso con il marito, anche i vicini di casa hanno avvertito le grida concitate della coppia. Poi Gretchen è scomparsa e suo marito ha messo in piedi la farsa del Coronavirus per evitare di essere denunciato per omicidio. Ha cercato di tenere in piedi questa finzione, informando i parenti che sua moglie fosse affetta da un “caso grave di Covid-19” e, per questo, stesse ricevendo cure mediche urgenti. La famiglia di Gretchen, poco convinta dai messaggi ricevuti, ha allora iniziato a indagare. Il marito, infatti, aveva prima spiegato che la donna era stata trattenuta in una clinica locale in Florida, poi che era stata trasferita in un ospedale e messa in ventilazione artificiale. A quel punto, i famigliari hanno contattato clinica e ospedale per chiedere maggiori informazioni e, così, hanno scoperto che nessuna Gretchen Anthony era mai stata ricoverata presso le loro strutture.

È scattata così la denuncia alla polizia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la storia del Coronavirus era soltanto una montatura per evitare di finire in prigione. David è stato arrestato mentre era in New Mexico, con accusa di rapimento e omicidio. Il corpo della donna non è stato ancora trovato. La polizia ha ritrovato la sua automobile, una Mini Cooper blu, lasciata nel parcheggio di una delle cliniche che erano state menzionate nei messaggi inviati alla famiglia.

Leggi anche:

1. Coronavirus, il Cristo di Rio col “camice”: così il Brasile ringrazia i medici e gli operatori sanitari / 2. Trump chiese all’immunologo Fauci: “Perché non lasciamo che il Coronavirus si diffonda negli Usa?”

Potrebbero interessarti "Dopo 24 ore senza sintomi si è guariti": la fake news del governo olandese Infermiera di 21 anni muore dopo aver contratto il Coronavirus: era in attesa di un trapianto Non solo Coronavirus, in Congo torna l’Ebola: due nuovi morti