Coronavirus, il Cristo di Rio col “camice”: così il Brasile ringrazia i medici e gli operatori sanitari

Il Cristo Redentore che sovrasta la città di Rio de Janeiro è stato “vestito” con un camice per ringraziare il personale sanitario impegnato nel contrasto all’epidemia di Coronavirus. L’omaggio è stato voluto dalla Chiesa cattolica brasiliana nel giorno di Pasqua, durante il quale le chiese sono rimaste chiuse a causa delle misure restrittive imposte dalle autorità locali per contenere la diffusione della pandemia.

In occasione della festa cattolica, il cardinale Orani Tempesta ha tenuto una cerimonia quasi in solitario ai piedi della statua alta 38 metri e posta a 709 metri sulla cima della montagna del Corcovadoe. Sul Cristo Redentore sono state proiettate immagini con le bandiere dei Paesi colpiti dalla pandemia, come Cina, Stati Uniti, Spagna, Italia e Brasile. Sono comparsi anche e messaggi scritti da bambini che dicono “andrà tutto bene”, insieme a parole di ringraziamento in varie lingue. Secondo i dati del ministero della sanità, il Brasile conta oltre 22mila casi confermati e almeno 1.223 vittime; questo lo rende il Paese sudamericano più colpito dal Coronavirus.

Leggi anche: 1. [Riservato TPI] "Vi prego fateci chiudere": la lettera disperata del 25 febbraio scritta dal direttore dell'ospedale di Alzano alla direzione generale / 2. ESCLUSIVO TPI – Parla la gola profonda dell'ospedale di Alzano: "Ordini dall'alto per rimanere aperti coi pazienti Covid stipati nei corridoi"

3. Azzolina a TPI: "Nelle scuole 70 milioni di euro per comprare i tablet ai ragazzi che non li hanno" / 4. Tremonti smentisce Conte: "Il premier sbaglia e non conosce la storia degli eurobond"

