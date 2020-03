Messina, lotto vietato per il Coronavirus, spara alla tabaccaia e si uccide

A Messina un uomo si è presentato alla rivendita di tabacchi chiedendo di potere acquistare i tagliandi del Gratta e vinci o comunque di poter giocare al Lotto e, al rifiuto della titolare, che ha spiegato che in questo momento non è permessa l’attività di gioco a seguito delle restrizioni per il Coronavirus, ha reagito urlando e sparando un colpo pistola contro la donna, per poi togliersi la vita con la stessa arma. La notizia è stata riportata dall’agenzia Agi.

Giuseppe Bucalo, 79 anni a luglio, era uscito di casa dopo un alterco con la moglie e questa mattina intorno alle 10,30 si è presentato nella rivendita. Gli accertamenti su quanto accaduto sono condotti dalla Squadra mobile. Incensurato, è apparso in stato confusionale quando ha preteso di giocare e di avere per sé tutti i tagliandi. La titolare, ferita, è stata portata al Policlinico.

Leggi anche:

Infermiera si suicida a Monza: “Colpa dello stress lavorativo, era risultata positiva al Coronavirus”

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti "Ho tutti i sintomi del Coronavirus ma non mi fanno il tampone, così ho paura di infettare la mia famiglia" Coronavirus, la canzone rap del bambino di 11 anni “per resistere” è virale Coronavirus, la mappa del contagio in Italia oggi