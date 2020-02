Cittadino italiano fermato all’aeroporto di Riad: arrivava dall’Egitto

Resta invece in carcere lo studente egiziano di 28 anni fermato in Egitto. Il ragazzo, brillante studente dell’università di Bologna, è stato fermato all’aeroporto del Cairo dove si era recato per raggiungere i familiari.

Le accuse nei suoi confronti sono molteplici: diffusione di false notizie per disturbare la quiete pubblica; incitamento a proteste non autorizzate, con l’obiettivo di screditare il prestigio dello Stato e disturbare la pace e la sicurezza pubblica; propaganda per rovesciare il governo e cambiare i principi basilari della costituzione; utilizzo di account social per destabilizzare l’ordine pubblico e soprattutto promozione di comportamenti violenti e crimini di matrice terroristica.

Notizia in aggiornamento*

