Cassazione: no assegno mantenimento se moglie ha altra relazione stabile

Secondo la Corte di Cassazione, l’assegno di mantenimento all’ex moglie non è più dovuto dal marito nel momento in cui lei inizia una nuova storia d’amore che abbia i presupposti della “stabilità” e della “continuità”. Si tratta di una sentenza destinata a fare molto discutere, già ribattezzata “legge salvamariti”: se la donna ha un altro partner e si tratta di una storia stabile, non ha più diritto dunque al mantenimento da parte dell’ex coniuge. Lo hanno stabilito i giudici della Suprema Corte discutendo la condanna – poi annullata – inflitta dalla corte di appello di Reggio Calabria nei confronti di un ex marito a versare gli alimenti alla precedente moglie che da tempo aveva una relazione con un altro uomo.

La Cassazione ha inoltre chiarito che il dovere dell’ex coniuge di versare l’assegno di divorzio stabilito dal giudice, nei casi sopracitati, non viene semplicemente sospeso, ma cessa per sempre. Con questa sentenza, i giudici hanno cercato di chiarire un problema che riguarda milioni di coppie separate in Italia: adesso è possibile interrompere il pagamento mensile all’ex moglie che ha avviato intanto un’altra relazione, consolidata al punto da poter essere considerata a tutti gli effetti un vero e proprio nucleo familiare. Ovviamente rimangono però delle eccezioni, come nel caso in cui uno dei partner sia impossibilitato a lavorare: in quel caso, l’assegno di mantenimento va pagato lo stesso, anche in presenza di una nuova relazione da parte dell’ex coniuge.

Leggi anche: 1. La ex moglie è troppo “scansafatiche” e i giudici le negano l’assegno di mantenimento / 2. Chiede il divorzio dal marito perché “porta sfortuna”: le assurde motivazioni della donna / 3. Melania lascia la Casa Bianca, girano voci di un divorzio con Trump / 4. “No no no”: lo spot di Gigi Proietti per il referendum sul divorzio / 5. Minneapolis, la moglie dell’ex agente Derek Chauvin ha annunciato il divorzio dal marito: “Devastata dalla morte di Floyd”

Potrebbero interessarti "Siete Covidioti", il video di un negazionista provoca la risposta dell'Asl di Biella Lombardia, Borghetti (Pd): "Di nuovo pazienti Covid nelle RSA? Gallera e Fontana diano spiegazioni" "Lockdown subito o tra un mese 10mila morti in più": l'allarme dell'Ordine dei medici