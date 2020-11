“No no no”: lo spot di Gigi Proietti per il referendum sul divorzio

Quando Gigi Proietti faceva campagna per il No al Referendum sul divorzio del 1974

Era il 1974 e l’Italia si preparava a votare il referendum per l’abrogazione del divorzio. Nel Comitato per il No, anche Gigi Proietti, che in questa clip diretta da Ettore Scola esprimeva a modo suo la preferenza per il No. Al referendum del 12 e 13 maggio di quell’anno il No vinse con il 59,26% di consensi in una elezione storica che vide oltre l’87% di cittadini partecipare al voto.

