La moglie di Derek Chauvin chiede il divorzio dal marito

Dopo l’arresto e l’incriminazione per la morte dell’afroamericano George Floyd, l’ex agente Derek Chauvin è stato abbandonato dalla moglie, che ha annunciato il divorzio. Un avvocato dello studio Sekula Law Offices, che rappresenta Kellie Chauvin, ha diffuso una dichiarazione in cui ha affermato che la donna, ex regina di bellezza del Minnesota, è “devastata” dalla morte dell’afroamericano e ha deciso di “sciogliere il suo matrimonio”. Stasera ho parlato con Kellie Chauvin e la sua famiglia. È devastata dalla morte del signor Floyd i suoi pensieri e la sua vicinanza vanno alla famiglia della vittima, ai suoi cari e a tutti coloro che soffrono per questa tragedia”, si legge nella nota del legale. “Sebbene la signora Chauvin non abbia figli dal suo attuale matrimonio, chiede sicurezza e privacy per i suoi figli, i genitori e tutta la sua famiglia in questo momento difficile”, ha aggiunto l’avvocato.

Kellie Chauvin è nata in Laos nel 1974, durante la guerra. Prima di emigrare negli Stati Uniti, la sua famiglia è scappata in Thailandia e ha vissuto in un campo profughi. Nel 2018 la donna Hmong ha vinto il concorso di bellezza Miss Minnesota. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, in un’intervista rilasciata in occasione di quella vittoria, Kellie dichiarò che, sotto l’uniforme di polizia, il compagno Derek era un “gentiluomo” pronto a tenerle sempre la porta aperta. Ma la morte del 46enne afroamericano sotto il ginocchio del marito ha probabilmente sconvolto l’ex reginetta di bellezza, nonostante il poliziotto si fosse distinto già in passato per episodi di violenza e fosse stato segnalato per cattiva condotta.

Nel 2006 Chauvin, che è un veterano di guerra in servizio a Minneapolis da 19 anni, è stato uno dei sei ufficiali del Terzo distretto a sparare in una casa di Minneapolis, nell’ambito di un caso su cui non è mai stata fatta chiarezza sull’uso di armi da fuoco. Nel 2008, quando fu chiamato in una residenza per un incidente domestico che aveva coinvolto una donna rimasta chiusa in bagno, l’uomo colpì due volte la vittima, sparandole nell’addome nel corso di una colluttazione. Eppure, il quotidiano Pioneer Press riporta che all’inizio del 2008 Chauvin ricevette una medaglia al valore per la sua risposta nell’incidente. Nel 2011, Chauvin è stato posto in congedo temporaneo dopo aver risposto a una sparatoria. L’agente è stato anche oggetto di denunce per la sua condotta, anche se i dettagli di questi casi non sono stati resi pubblici e non hanno comunque portato a nessuna azione disciplinare contro l’ex poliziotto, arrestato ieri, venerdì 29 maggio, con l’accusa di omicidio.

