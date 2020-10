Casalpusterlengo, barista: “Chiudo a mezzanotte e riapro subito dopo” | VIDEO

A Casalpusterlengo, comune ex zona rossa a causa della pandemia da Coronavirus, mentre da pochissimo tempo è in vigore l’ultimo Dpcm che prevede la chiusura anticipata di bar e ristoranti per non alimentare i contagi, uno barista della zona si vanta sui social network dell’ultima trovata che lui e tanti suoi colleghi in Italia hanno escogitato per aggirare le norme. “A mezzanotte si chiude? Perfetto! A mezzanotte e un quarto riapriamo, è un altro giorno, possiamo farlo!”, afferma in una storia su Instagram il gestore del locale “Gintoneria il sagrato”. Che poi continua: “Brioche per tutti, gin tonic, amari, caffè, birre, quello che vogliamo. Adesso vediamo di fare qualcosa tutti in massa a Casalpusterlengo, perché la testa qua nessuno la abbassa”.

Il barista, infatti, sta provando a convincere tanti suoi colleghi della zona a seguire il suo esempio e aggirare le regole dell’ultimo Dpcm. Poco dopo, infatti, ha postato un’altra storia, in cui ha spiegato ai suoi follower di avere organizzato una cena con gli altri baristi di Castelpurlengo: “Siamo tra noi, nessuno toglie niente a nessuno”, ha detto in riferimento alla decisione di aprire tutti insieme i loro locali poco dopo la mezzanotte.

