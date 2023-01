Carlo Cracco e le polemiche per il prezzo della colazione nel suo ristorante

Carlo Cracco di nuovo al centro delle polemiche a causa del prezzo della colazione servita nel suo ristorante situato nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

Lo chef, però, questa è volta è finito suo malgrado nel “mirino” del web non per un prezzo spropositato per una colazione ma anzi per un costo considerato giusto e addirittura basso per il tipo di locale.

A lanciare la provocazione è stato un post del gruppo Facebook “Milano Segreta” in cui è stato fotografato lo scontrino di una colazione fatta da Cracco in Galleria: 4,80 euro per un cappuccino e una brioche.

“Questo è il risultato al bancone di quello che ho pagato facendo colazione da Cracco in Galleria, con una brioche che te la ricordi tutta la vita, stoviglie d’argento e porcellana” si legge nel post.

“Che se state ad ascoltare i cretini che fanno post sensazionalistici lamentandosi di prezzi esorbitanti, che si mettono seduti, serviti e riveriti in galleria, state freschi…!! Praticamente la colazione all’autogrill costa di più!!!”.

Il post, però, ha subito sollevato numerose polemiche tra chi ha messo in discussione la veridicità dello scontrino e chi ha giudicato comunque alto il prezzo della colazione.

“Per chi dice che è troppo anche 4,80 €, vi ricordo che parliamo di alta pasticceria, in Galleria. Altrimenti potete sempre andare in un bar normale con la brioche decongelata e il cucchiaino di Ikea” è stata la replica dell’autore del post.