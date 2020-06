Capotreno chiede di indossare mascherina, passeggera le sputa in faccia

Passeggera sputa in faccia alla capotreno, che le aveva chiesto di indossare la mascherina. È quanto accaduto sul treno regionale 11373 Genove Briignole – La Spezia nei pressi della stazione d Santa Margherita. La capotreno si trovava sul convoglio per controllare i biglietti dei passeggeri quando ha notato che una giovane non aveva la mascherina. Alla sua richiesta di metterla, la passeggera ha reagito prima insultando la capotreno e poi sputandole in faccia. Il treno è stato fermato, mentre la ragazza è stata denunciata. Sotto schock la dipendente delle Ferrovie dello Stato.

In treno senza mascherina, insulti tra due passeggeri

Un episodio stigmatizzato dalle segreterie regionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Ferovieri Fast e Orsa, che in una nota hanno scritto: “Da tempo il sindacato chiede più personale a terra e a bordo per gestire la situazione delicata che si è venuta a creare, per scongiurare appunto questi fatti. Invitiamo Trenitalia a intervenire aumentando l’offerta commerciale e attivando tutte le risorse in forza, predisponendo campagne di assunzioni e riattivando il servizio antievasione regionale”.

