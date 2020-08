Coronavirus, Briatore viene dimesso dall’ospedale e fa subito una clamorosa gaffe

Flavio Briatore è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele (dov’era stato ricoverato poiché positivo al Coronavirus) e il primo pensiero social è andato a suo figlio Nathan Falco. In vista dell’isolamento domiciliare, l’imprenditore ha pubblicato una fotografia insieme al figlio su Instagram e nella didascalia spiega: “14 giorni passano veloci…”. Il popolo del web ha immediatamente sommerso Briatore di commenti, specificando che i 14 giorni sono i giorni di quarantena che una persona deve fare se entrata in contatto con un positivo, non per chi invece è risultato a tutti gli effetti positivo al Covid, come nel suo caso. Quindi l’isolamento domiciliare potrebbe durare molto di più. Prima gaffe per Briatore di ritorno dall’ospedale.

L’isolamento domiciliare lo trascorrerà nella casa dell’amica ed ex socia Daniela Santanchè a Milano.

Leggi anche:

1. Billionaire, due dipendenti smentiscono Briatore: “Entrava gente senza mascherina” / 2. Briatore dimesso dall’ospedale: “Non avvicinatevi, attenzione che vi attacco tutto” | VIDEO / 3. Briatore dimesso dall’ospedale: trascorrerà l’isolamento a casa di Daniela Santanchè

Potrebbero interessarti Sgarbi vieta le mascherine a Sutri: "Multe a chi le indossa" Il bollettino: 1.444 nuovi casi e 1 decesso nell'ultimo giorno Milano, alla Rsa Quarenghi positivi salgono a 26. Galli: "Non è un caso isolato"