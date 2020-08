Briatore oggi lascia l’ospedale: trascorrerà l’isolamento a casa di Daniela Santanchè

Flavio Briatore lascerà oggi l’ospedale San Raffaele dove da alcuni giorni è ricoverato perché positivo al Covid-19. “Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus”, ha reso noto in un comunicato lo stesso ospedale. Ma non a casa sua, a Montecarlo: le regole di sicurezza sanitaria sul coronavirus non glielo consentono. Lo ospiterà l’amica Daniela Santanchè, che gli mette a disposizione un’ala indipendente della sua grande abitazione milanese. Il patron del Billionaire era stato ricoverato da lunedì.

L’imprenditore in un’intervista rilasciata ieri a La Stampa aveva dichiarato: “Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene. Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare. Anche se mi auguro di uscire presto”. E si era poi detto molto sollevato dal risultato negativo del tampone del figlio Falco, 10 anni.

Stando a quanto riporta Adnkronos Briatore lascerà il San Raffaele nelle prossime ore in autoambulanza, o comunque attraverso un mezzo che gli consenta di non aver contatti con nessuno. La quarantena che sussegue al ricovero, come da prassi, la trascorrerà nella villa in centro città della storica amica Daniela Santanchè, ex socia e conterranea dell’imprenditore.

E sui contagi legati al suo locale di Porto Cervo, in Sardegna, dice: “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate”.

