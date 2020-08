De Luca su Briatore: “Auguri per la sua prostatite ai polmoni, ma faccia meno il fenomeno” | VIDEO

De Luca su Briatore: “Auguri per la sua prostatite ai polmoni” | VIDEO

Nel corso del consueto video sull’emergenza Coronavirus in Campania, il governatore Vincenzo De Luca, come spesso accade, ha anche commentato i fatti di stretta attualità rivolgendo, non senza ironia, i suoi auguri a Flavio Briatore per “la sua prostatite ai polmoni”. Il filmato è stato postato sul profilo Facebook di De Luca nel primo pomeriggio di venerdì 28 agosto. Queste le parole del governatore della Campania: “Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore, che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai polmoni. Abbiamo visto, ha rilasciato un’intervista, sta benissimo e non ha più bisogno dei nostri auguri, ma veramente con sincerità e con affetto. I migliori auguri di pronto ristabilimento e un invito sommesso a essere prudente e a non fare il fenomeno perché parliamo di cose serie e pericolose”.

De Luca, poi, ha rivolto un pensiero anche al leader della Lega Matteo Salvini, al quale è stata negata una visita all’ospedale Ruggii di Salerno. “Una comitiva è andata in giro all’ospedale Ruggi di Salerno per fare demagogia – ha dichiarato De Luca – Sembravano parcheggiatori abusivi, venditori di cocco, poi si sono rivelati esponenti politici con la camicia fuori dai pantaloni con alla guida il leader dei venditori di cocco. In portineria gli hanno detto che il parcheggio è già gestito e il cocco non serviva. Poi si è accorto che il leader aveva il crocifisso e li hanno scambiati per degli assistenti spirituali”.

