Briatore dimesso dall’ospedale: “Non avvicinatevi, attenzione che vi attacco tutto” | VIDEO

“Non avvicinatevi, attenzione che vi attacco tutto”. Le parole di Flavio Briatore, ai giornalisti cameramen e fotografi presenti, al suo arrivo nella casa della sua amica ed ex socia Daniela Santanchè, in zona corso Vercelli a Milano, luogo dove passerà il periodo di isolamento di 14 giorni dopo essere risultato positivo al Coronavirus. L’isolamento lo terrà lontano dal figlio Nathan Falco, al quale hha fatto una dedica su Instagram: «14 giorni passano veloci…».

L’imprenditore è stato dimesso oggi dall’ospedale San Raffaele e a chi gli chiedeva come si sentisse ha risposto “bene, bene”.

