“Non sono bastati centinaia di morti?”: lo sfogo del sindaco Gori dopo la folla a Bergamo

Bergamo folla, il sindaco Gori: “Non sono bastati centinaia di morti?” – VIDEO

“Domenica mattina, dopo una passeggiata sui Colli, ero tornato a casa rinfrancato. Tutti avevano la mascherina e mantenevano la distanza di sicurezza. Ho visto però delle foto che ritraggono le persone senza mascherina. C’è tanta gente che non ha usato prudenza. Per favore, adesso che si va a riaprire, cercate di usare la testa. Bisogna affrontare la vita quotidiana rispettando semplici regole. Ne va della nostra salute e ne va di ritrovarci ancora nei pasticci”.Così in un video su Facebook, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, alla vigilia della riapertura ha lanciato un monito ai cittadini.

Preoccupato per il mancato rispetto delle regole, nel post che accompagnava il video ha scritto: “Le foto mi hanno preoccupato e fatto molto arrabbiare. Non sono bastate centinaia morti nella nostra città? Vogliamo ritrovarci tra un mese di nuovo nei guai?! Ve lo chiedo di nuovo: per piacere, metteteci serietà, impegno e rigore”.

Le tre parole chiave, continua il primo cittadino, “restano ‘distanze’ (almeno 1 metro), mascherina (obbligatoria) e ‘igiene’. Ci sono regole da rispettare per tutti, in primo luogo per gli operatori commerciali e i ristoratori, ma il nostro senso responsabilità – di noi cittadini – sarà fondamentale. E non basta invocare i controlli: se anche avessimo il triplo degli agenti di Polizia Locale non potremmo essere dappertutto a controllare tutti. E comunque non li abbiamo. Li faremo i controlli, ma sta innanzitutto a noi”, ribadisce.

