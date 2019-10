Antico sarcofago di epoca romana usato come cestino della spazzatura nel duomo di Benevento

A Benevento due preziosi sepolcri di epoca romana, che si trovano attaccati al Duomo della città, vengono usati come cestini per la spazzatura. A denunciare l’atto di vandalismo è il quotidiano Repubblica che mostra la foto di un sarcofago strigilato risalente alla fine del II sec. d.C sommerso di plastica e altri rifiuti. Gli episodi di vandalismo accadono in pieno centro storico di Benevento.

Il sarcofago in questione era stato collocato sulla facciata laterale del duomo, la Cattedrale metropolitana di Santa Maria de Episcopio, dopo il bombardamento del 1943 che ne distrusse gli interni.

Il sarcofago è costruito in marmo bianco e raffigura alcune scene come Venere tra due amorini e Persefone figlia di Demetra.

La cattedrale di Benevento fu quasi totalmente distrutta dai bombardamenti degli Alleati nella Seconda guerra mondiale, e successivamente ricostruita.

Qui alcune foto di Repubblica che immortalano il degrado:

