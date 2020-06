Bari, bambino di 12 anni morto soffocato da una mozzarella davanti a mamma e sorella

Bari, bambino di 12 anni morto soffocato da una mozzarella

Tragedia a Noci, in provincia di Bari: un bambino di 12 anni è morto soffocato da una mozzarella, che gli ha ostruito le vie respiratorie fino a togliergli la vita per soffocamento. E’ accaduto ieri, lunedì 29 giugno, durante il pranzo: il bambino, Domenico Antonacci, era nella casa di famiglia e stava pranzando insieme alla mamma e a una delle sorelle. All’improvviso, quando ha ingoiato la piccola mozzarella, ha iniziato a non riuscire a respirare. La madre e la sorella hanno provato ad aiutarlo, ma senza riuscirci. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, allertati dalla famiglia, ormai non c’era più nulla da fare: il bambino di 12 anni era morto. Sull’accaduto adesso indagano i militari di Noci, coordinati dalla procura di Bari, che avranno il compito di ricostruire la dinamica della tragedia.

