Calabria, il bar che si oppone alla riapertura anticipata decisa dalla Regione

Il bar San Francesco di Reggio Calabria dice no alla decisione della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, di riaprire da oggi, giovedì 30 aprile, i bar e i ristoranti anticipando la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

“È notizia di poco fa, la decisione da parte del presidente Santelli di anticipare la fase 2 in Calabria. La nostra azienda, continuerà ad offrire il servizio a domicilio gratuito come fatto fino a questo momento, per altro continuerà a seguire le disposizioni del DPCM del 26/04/2020! Come bar l’attività continuerà a rimanere chiusa, nei prossimi giorni, fino a nuove disposizioni! Per tutelare prima di tutto la salute dei nostri dipendenti e dei nostri clienti! Riteniamo attualmente sconsiderate ed affrettate le decisioni che prevedono la riapertura della Regione Calabria contemporaneamente il passaggio dal tutto chiuso al tutto aperto! … Ci prenderemo il tempo dovuto per garantire la giusta sicurezza ad ognuno, con le dovute precauzioni…!”. Questo l’annuncio pubblicato su Facebook dai titolari dell’attività ieri sera.

Intanto il governo si muove verso la diffida dell’ordinanza della governatrice della Calabria che dispone l’apertura anticipata di bar, ristoranti, pasticcerie e agriturismi. L’ordinanza, infatti, va in direzione contraria rispetto all’ultimo Dpcm sul lockdown che resta in vigore fino al 3 maggio.

Secondo il provvedimento firmato dalla presidente della Regione, Jole Santelli, bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e agriturismo possono aprire già da questo giovedì 30 aprile. A condizione che la somministrazione avvenga solo attraverso il servizio con tavoli all’aperto.

