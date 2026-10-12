Banda della minicar, dalle telecamere la possibile svolta sul caso: “Arriveremo ai colpevoli”

La macchina non si è mai allontanata dalla zona di Monteverde dove si sono svolti i fatti

Le telecamere di videosorveglianza situate nella zona di Monteverde potrebbero rivelare l’identità della banda della minicar, che, tra il 4 e 5 ottobre, ha colpito sette persone. Gli inquirenti partono da una certezza: l’auto non ha mai lasciato la zona dove si sono svolti i fatti. “Stiamo visionando le molte telecamere presenti nel quadrante delle aggressioni, ci vuole tempo ma arriveremo agli autori” fanno sapere gli inquirenti. Secondo quanto scrive La Repubblica, sono circa quaranta le telecamere al vaglio degli specialisti del Ris.

Non si esaminano solamente le immagini delle quarantotto ore di violenza ma anche quelle relative ai giorni precedenti le aggressioni con la speranza di rintracciare la targa dell’auto che, quando si sono verificati gli episodi, era coperta. Nei giorni scorsi, intanto, un professionista che vive in zona ha denunciato il furto di una minicar simile a quella utilizzata per gli episodi di violenza, tra cui quello che ha coinvolto l’attore Davide Iacopini. Una delle vittime, inoltre, ha fornito un identikit di uno dei due aggressori: si tratta di un ragazzo di circa 20 anni, biondo, con i capelli a spazzola e dalla corporatura esile.