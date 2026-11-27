Angela Cipriano parla della sua relazione con Francesco Schettino, l’ex comandante navale condannato in via definitiva a 16 anni e un mese per il naufragio della Costa Concordia del 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio in cui persero la vita 32 persone. Intervistata dal Corriere della Sera, Cipriano spiega che Schettino è “una persona di una sensibilità pazzesca”. L’ex comandante recentemente ha ottenuto dal tribunale di Sorveglianza l’affidamento in prova ai servizi sociali: segno che, secondo la sua compagna, “il carcere rappresenta un percorso rieducativo”. Giornalista e autrice de Le voci della Concordia, Cipriano racconta come ha conosciuto Schettino: “L’ho visto per la prima volta durante il processo perché stavo lavorando alla tesi: ho seguito 72 udienze. Per anni ci siamo parlati in maniera formale”.

“Dopo la condanna, Francesco è andato in carcere. Gli scrissi una mail ma non mi rispose. Nel marzo del 2023 morì mio cugino in un incidente aereo. Francesco lo seppe due mesi dopo e mi chiamò per farmi le condoglianze. Ne rimasi molto colpita”. A quel punto “abbiamo iniziato a scriverci e a sentirci. Ci facevamo una chiamata alla settimana di dieci minuti. Poi abbiamo preso a vivere come si poteva: sei ore al mese nell’area verde dei colloqui del carcere di Rebibbia”. Nel 2023 “andai a Meta, lui aveva ottenuto un permesso premio. La nostra storia è iniziata così. E dopo questi anni trascorsi con il tempo parcellizzato, ora viviamo questa storia molto lentamente. Con una normalità che stiamo ancora cercando”. I due, però, non si sposeranno: “Sono già stata all’altare una volta, sono una madre e ho un figlio”.

Angela Cipriano e Francesco Schettino ora si godono “la quotidianità delle piccole cose. Sono contenta che Francesco abbia ottenuto la semilibertà, c’è stato un percorso rieducativo. Sono morte 32 persone. È stata una tragedia. Abbiamo il massimo rispetto per il dolore che si trascina dietro questa vicenda”. Tragedia per la quale l’ex comandante è stato condannato: “Certo, le sue responsabilità sono state accertate Però voglio ricordare che in plancia non c’era soltanto lui: ci sono altre persone che hanno patteggiato la pena. Francesco non è l’unico responsabile, dire il contrario significa non dire la verità”.