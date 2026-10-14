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Cronaca

Banda della minicar, i due aggressori: “L’abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo”

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Credit: AGF

"Ci siamo fermati solo quando abbiamo saputo dell'attore ferito"

di Niccolò Di Francesco
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Aggressioni fatte per gioco e per noi: sarebbero queste le motivazioni fornite dai due aggressori della cosiddetta banda della minicar. I giovani di 16 e 17 anni, che hanno ammesso le loro responsabilità, secondo il Corriere della Sera avrebbero infatti dichiarato: “L’abbiamo fatto per gioco, ci annoiavamo. Ci siamo fermati solo quando abbiamo saputo dell’attore ferito. Ci dispiace”. I due sono stati identificati dai carabinieri e dai vigili urbani al termine di una serie di accertamenti con l’analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere. Il veicolo è stato trovato parcheggiato a Testaccio ed è stato posto sotto sequestro. Per l’individuazione della macchina è stata fondamentale la testimonianza di un meccanico, che ha raccontato di aver montato led rossi in prossimità della targa e posto degli adesivi sulla minicar utilizzata dai due.

Il proprietario del veicolo ha 17 anni, studia in una scuola con indirizzo umanistico a Monteverde, ed è figlio di un carabiniere. L’altro, il 16enne, frequenta un liceo a Testaccio e ha precedenti. Entrambe le famiglie dei ragazzi sono state collaborative con gli investigatori ma sono apparse sconvolte e provate nell’apprendere quello che avevano fatto i figli. I due giovani, nella sera del 4 e 5 ottobre, hanno aggredito almeno sei persone nella zona di Monteverde, a Roma. Le vittime sono state spinte o prese a calci: nessuno ha riportato lesioni gravi, tranne l’attore Davide Iacopini che è stato operato due volte alla testa dopo aver sbattuto contro un’auto in sosta con il suo monopattino, motivo per cui i due sono accusati di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, il 5 ottobre scorso, giorno in cui sono avvenute le aggressioni, era il compleanno di uno dei due aggressori. I loro movimenti sarebbero stati ricostruiti anche grazie a un’app installata sul telefono di uno dei due che permette ai genitori di monitorare da remoto gli spostamenti.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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