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Cronaca

Banda della minicar, individuati gli aggressori: sono due minorenni. Uno è figlio di un carabiniere

Immagine di copertina
Credit: AGF

I giovani, che hanno 16 e 17 anni, hanno confessato

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Sono stati individuati gli aggressori della cosiddetta banda della minicar: si tratta di due giovani di 16 e 17 anni, che hanno ammesso le loro responsabilità. I due sono stati identificati dai carabinieri e dai vigili urbani al termine di una serie di accertamenti con l’analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere. Il proprietario del veicolo, una minicar nera, è figlio di un carabiniere mentre l’altro ha precedenti. Il veicolo è stato trovato parcheggiato a Testaccio ed è stato posto sotto sequestro. Per l’individuazione della macchina è stata fondamentale la testimonianza di un meccanico, che ha raccontato di aver montato led rossi in prossimità della targa e posto degli adesivi sulla minicar utilizzata dai due.

I due giovani, nella sera del 4 e 5 ottobre, hanno aggredito almeno sei persone nella zona di Monteverde, a Roma. Le vittime sono state spinte o prese a calci: nessuno ha riportato lesioni gravi, tranne l’attore Davide Iacopini che è stato operato due volte alla testa dopo aver sbattuto contro un’auto in sosta con il suo monopattino, motivo per cui i due sono accusati di tentato omicidio. Non è ancora chiaro il motivo per cui i due abbiano agito ma, proprio la sera in cui sono avvenute le aggressioni, uno dei due avrebbe festeggiato il suo compleanno.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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