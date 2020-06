Bambini strangolati dal padre a Lecco, messaggio alla moglie: “Non li rivedrai”

“Non li rivedrai più”: è stato questo il messaggio che la madre dei due bambini gemelli di 12 anni strangolati stamattina a Lecco ha ricevuto dal padre dei suoi figli. L’uomo, Mario B. (di 45 anni), secondo i primi rilievi ha ucciso i piccoli nel sonno mentre si trovavano in vacanza nella casa di famiglia a Margno, un comune montano nel Lecchese, in un condominio vicino alla funivia montana che porta al Pian delle Betulle. Poi si è suicidato, gettandosi dal ponte di Cremia, un luogo che già in passato ha visto molte persone togliersi la vita. Ancora ignoti i motivi del gesto: pare però che l’uomo si stesse separando dalla moglie e quindi anche dai suoi figli.

Gli inquirenti hanno dunque acquisito il messaggio inviato dall’uomo alla moglie, visto che con ogni probabilità si tratta dell’ultima comunicazione prima del duplice omicidio, seguito dal suicidio. Secondo le prime indagini, è probabile che l’uomo abbia prima sedato i due gemellini, per poi soffocarli. E’ stato dopo quel messaggio (non è chiaro se sia stato un SMS o una mail) che la donna, che si trovava nella casa di residenza della famiglia a Gorgonzola, nel Milanese, ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto, al momento, c’è il pm Andrea Figoni insieme al medico legale, indagano i carabinieri di Lecco.

L’ultimo post del padre che ha strangolato i due figli e si è suicidato: “Noi sempre insieme”

