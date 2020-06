Due bambini trovati strangolati in provincia di Lecco

Due bambini gemelli, un maschio e una femmina di 12 anni, sono stati trovati morti a Margno, un comune montano in provincia di Lecco, dove erano in vacanza con il padre, che si è suicidato. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato proprio l’uomo a strangolarli durante il sonno in un condominio vicino alla funivia montana, che porta al Pian delle Betulle. La madre, che si trovava nella casa di residenza della famiglia a Gorgonzola, nel Milanese, ha avvertito le forze dell’ordine dopo aver ricevuto un sms dal marito (“Non li rivedrai più”), che nel frattempo sarebbe fuggito per poi gettarsi da un ponte non lontano dal luogo del duplice omicidio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Lecco e della stazione territoriale. Sono in corso indagini per chiarire quanto avvenuto: all’origine del folle gesto potrebbe esserci la situazione familiare dell’uomo, che stava per separarsi dalla madre dei piccoli.

L’ultimo post del padre che ha strangolato i due figli e si è suicidato: “Noi sempre insieme”

Le notizie di cronaca di TPI

