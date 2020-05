E’ stata ritrovata morta nella piscina di un agriturismo, nei pressi della sua abitazione a Capodacqua di Foligno, una bambina di 3 anni uscita insieme ai suoi cani nel primo pomeriggio e scomparsa. Il corpo della piccola è stato ritrovato in una vasca piena d’acqua, dove è annegata e secondo le prima ipotesi si sarebbe trattato di un incidente. Stava giocando con i suoi amati tre cani ed è uscita fuori casa con loro, ma quando uno di questi è tornato a casa da solo sono subito scattate le ricerche per ritrovare la bambina. Prima i Carabinieri, coordinati dal comandante della compagnia di Foligno Alessandro Pericoli Ridolfini, e poi Vigili del fuoco e Polizia si sono immediatamente attivati con le ricerche, per le quali sono stati utilizzati anche i cani molecolari e gli elicotteri, decollati da Arezzo.

Purtroppo, però, quando la bambina è stata trovata non c’era già più niente da fare: i soccorritori hanno anche tentato una rianimazione, ma invano. Accanto alla bambina, a vegliare sul suo corpo, i due labrador, che non si sarebbero mai allontanati da lei. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, e se la bambina sia scivolata nella piscina nel tentativo di seguire i cani; o se siano stati loro a tentare un salvataggio della piccola una volta caduta nella vasca.

