Covid, 4 regioni a rischiano la zona arancione. Emilia Romagna e Lombardia verso la rossa

Pericolo varianti e aumento contagi, i nuovi colori delle Regioni

L’Italia è tornata sopra i 20mila contagi in 24 ore (con 347 morti) e la paura è che il Covid e le sue varianti corrano più veloci dei vaccini. Un allarme rosso come il colore in cui rischia di trovarsi presto mezza Italia. E per via di questo aumento dei contagi ora ci sono altre 4 Regioni che rischiano la zona arancione. Lazio, Veneto, Calabria e Puglia. La decisione potrebbe arrivare domani dalla Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità.

Il quadro epidemiologico che ci riferiscono gli ultimi bollettini sul Covid risulta in peggioramento, con i nuovi contagi quotidiani in aumento è più probabile che da lunedì Lazio, Calabria, Puglia e Veneto potrebbero abbandonare la zona gialla, mentre Emilia Romagna, Campania, Abruzzo, Lombardia e Piemonte potrebbero finire direttamente nell’area rossa.

Covid, i colori delle Regioni ad oggi (giovedì 4 marzo)

• Zona bianca: Sardegna

• Zona gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto

• Zona arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria

• Zona rossa: Basilicata, Molise

