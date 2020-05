“Molti pazienti pensavano di avere il Covid invece abbiamo scoperto che erano affetti da altre patologie gravi”. Lo ha spiegato Luciano De Biase, responsabile dei reparti Covid dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma, al Corriere della Sera. Il cardiologo ha spiegato che in questi mesi di emergenza Coronavirus, in cui moltissime persone si sono recate in ospedale perché dichiaravano di accusare i sintomi del Covid-19, spesso venivano riscontrate altre problematiche in questi pazienti che, in tal modo, hanno potuto salvarsi da malattie ben più gravi del virus asiatico.

“Il Coronavirus ci ha permesso di “intercettare” tantissimi pazienti con patologie gravi che magari si sarebbero accorti troppo tardi di essere malati. Abbiamo individuato patologie molto gravi nel 40 per cento dei pazienti: linfomi, tumori, tubercolosi, polmoniti, ictus, problemi pancreatici, epatici, vascolari, neurologici e cardiaci”, ha spiegato ancora De Biase, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce. Il professore ha chiarito che, naturalmente, chi giungeva in pronto soccorso con sintomi del Covid veniva sottoposto “al tampone, alla Tac e all’isolamento”. “Dopo il secondo test molecolare negativo”, poi, questi pazienti venivano “spostati nei reparti adatti alle loro patologie. Spesso molto gravi. E quasi nessuno sapeva di esserne affetto”.

