Giorgio Armani dona 1milione e 250mila euro agli ospedali per l’emergenza Coronavirus

Coronavirus, Giorgio Armani dona 1milione e 250mila euro

Il gruppo Armani, a fronte dell’emergenza Coronavirus, ha deciso di donare 1 milione e 250mila euro agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, Spallanzani di Roma e a supporto dell’attività della protezione civile. Lo si apprende da una nota dello stesso gruppo Armani.

Durante la Milano Fashion Week dello scorso 23 febbraio, Giorgio Armani aveva annullato la sfilata donna: “Il signor Armani comunica che la sfilata della collezione donna autunno/inverno 20/21 Giorgio Armani è stata annullata, dati i recenti sviluppi del Coronavirus in Italia. La sfilata verrà registrata a teatro vuoto, senza stampa e buyer, e verrà trasmessa in streaming sul sito Armani.com. La decisione di Giorgio Armani e’ stata presa per non esporre ad alcun rischio la salute dei propri ospiti”, recitava il comunicato stampa dell’azienda.

