Anziano muore suicida a Savona: “Non riesco a vedere il mio nipotino”

Un anziano di Savona si è tolto la vita a causa dell’isolamento dovuto alla lotta al Coronavirus. “Non riesco a vedere il mio nipotino. Non ha più senso vivere così”, ha scritto l’uomo su un biglietto, prima di togliersi la vita buttandosi da una finestra di casa. A riportare la notizia dell’anziano morto suicida è Il Secolo XIX, che cita i casi di altri due anziani savonesi che si sono tolti la vita nei giorni scorsi, forse a causa dei tanti giorni di quarantena.

“Non bisogna sentirsi soli, è una fase passeggera, che verrà superata”, ha detto Carlo Vittorio Valenti, direttore del Dipartimento di salute mentale e dipendenze dell’ Asl 2 di Savona. “È importante che le persone sappiano che può accadere di sentirsi demoralizzati in una situazione del genere. Ma è altrettanto importante cercare un aiuto, perché è superabile”, ha spiegato il medico.

“La depressione è caratterizzata proprio dal fatto che la persona vede il tempo che si ferma senza più riuscire a guardare avanti”, aggiunge Valenti. “L’aiuto in questo caso rimette in moto il tempo e ristabilisce il giusto ordine delle cose. Oggi gli anziani non possono vedere figli e nipoti, ma potranno tornare a farlo. I centri di salute mentale sono sempre aperti e se la situazione è grave, gli operatori possono anche andare a casa”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Le 24 ore che possono cambiare per sempre la storia dell’Europa (di L. Telese) /2.“Chiudere solo Codogno non è stato sufficiente, eravamo tutti concentrati su quello, ma i buoi erano già scappati dal recinto”: parla Rezza (ISS)

3.Contagio Coronavirus all’ospedale di Alzano: dopo l’inchiesta di TPI la Procura di Bergamo indaga per epidemia colposa /4. Lazio, 129 contagiati al Nomentana Hospital di Fonte Nuova: “Hanno spostato qui il focolaio di Nerola”

Potrebbero interessarti “Sciacalli”: la lettera del direttore della clinica di Piacenza ai dipendenti che hanno parlato con la stampa “Togli la mascherina o te ne vai”: le prime testimonianze svelano cosa succedeva al Pio Albergo di Trivulzio “La mafia italiana aspetta i soldi dell’Ue”: il titolo shock del Die Welt sui Coronabond

5. Calderoli a TPI: “La mancata zona rossa ad Alzano e Nembro ha determinato il disastro di così tante vittime in Italia”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO