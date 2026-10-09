Incidente all’alba per Aida Yespica: travolge cinque cassonetti dei rifiuti e due auto, poi rifiuta l’alcol test

Incidente all’alba per Aida Yespica che, a bordo della sua Smart, si è schiantata contro cassonetti e auto parcheggiate. Secondo quanto rivela La Repubblica, la modella era guida della sua Smart Fortwo nel quartieri Parioli di Roma quando, intorno alle 5,30 di venerdì 9 ottobre, ha perso il controllo della vettura urtando prima cinque cassonetti dei rifiuti e poi due vetture parcheggiate, una Toyota Aygo e un quadriciclo Aixam Sport. Dopo l’incidente la showgirl si sarebbe rifiutata di sottoporsi all’alcol test.

Sul posto, infatti, sono arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato gli accertamenti per determinare la dinamica del sinistro. La modella sarebbe apparsa in un evidente stato di alterazione e, come detto, si sarebbe rifiutata di sottoporsi all’alcol test. Una scelta che, in base al codice della strada, potrebbe portare alla sospensione della patente per la showgirl.