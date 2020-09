L’agenzia di pompe funebri Taffo prende in giro i negazionisti di Roma

Taffo, nota agenzia di pompe funebri, ha ironizzato sulla manifestazione dei negazionisti del Covid, scesi in piazza a Roma lo scorso 5 settembre per protestare contro la “dittatura sanitaria”. Utilizzando la solita ironia che ormai contraddistingue il marchio da anni, la Taffo ha condiviso la foto di uno degli striscioni esposti alla manifestazione, che recitava “No mascherina, no al distanziamento sociale”, commentandola con le seguenti parole: “Che belle queste manifestazioni, finalmente la gente scende in piazza per una buona causa”.

Il post in breve tempo ha ricevuto centinaia di like e commenti da parte di persone che hanno condannato fermamente la manifestazione che nella giornata di sabato 5 settembre ha visto circa mille persone scendere in piazza, rigorosamente senza mascherine a eccezione di qualche persona, per protestare contro le norme anti-Corornavirus.

