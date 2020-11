“Promozione Covid, la bara te la regaliamo”: la pubblicità shock di un’agenzia di pompe funebri

“Promozione Covid, bara in omaggio, te la regaliamo noi”: è il contenuto shock della pubblicità dell’agenzia di pompe funebri Sve apparsa tra le vie di Milano. Nel cartellone è raffigurata anche l’immagine di un guantone da boxe che dà un pugno al Coronavirus. Una pubblicità che in breve tempo ha fatto il giro dei social e che ha indignato numerosi utenti, ma che, al tempo stesso, sembrerebbe essersi rivelata efficace. Secondo un rappresentante dell’agenzia, infatti, la pubblicità “per ora è attiva solo su Milano, ma hanno già chiamato in tanti. Purtroppo questo per il nostro settore è un periodo di super lavoro”.

Il rappresentate, poi, non capisce il perché di tante polemiche sui cartelloni. Secondo lui, infatti, l’azienda non ha fatto altro che usare “un modo diretto per farlo capire, che è quel che fa la pubblicità. Abbiamo toccato un tema delicato e un tabù, ma dov’è lo scandalo? Anzi, andiamo incontro a chi sta attraversando un momento di crisi fornendo un servizio a poco prezzo: bara, 4 valletti e trasporto”.

