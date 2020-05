Abbraccia la fidanzata per strada a Pavia: 20enne prende una multa di 400 euro

Multa di 400 euro a un ragazzo di Pavia per l’abbraccio con la fidanzata

In pieno centro a Pavia un ragazzo poco più che ventenne è stato sanzionato da una pattuglia di agenti in borghese mentre stava passeggiando in Strada Nuova perché ha abbracciato la sua fidanzata. Il giovane dovrà pagare una multa di 400 euro (che potrà essere ridotta a 280, se la sanzione verrà saldata entro 30 giorni dalla emissione del verbale). A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia pavese.

Il ragazzo è stato multato perché l’abbraccio è vietato dalle misure anti contagio da Coronavirus attualmente in vigore anche se i due “trasgressori” sono fidanzati, ma a far scattare la sanzione è stato il fatto che i due non sono conviventi.

Entrambi portavano la mascherina, ma secondo le norme non hanno rispetto la regola del distanziamento sociale. Ma solo il ragazzo è stato multato, la fidanzata no perché secondo gli agenti non ha partecipato all’abbraccio, sarebbe stata colta infatti di sorpresa dal gesto affettuoso di lui.

Leggi anche: Coronavirus, incontra la fidanzata positiva: contagio a catena, 30 persone in quarantena

Potrebbero interessarti Chi c’è dietro i No Mask, il pericoloso movimento che se ne frega del contagio e si ispira ai No Vax Piemonte, i medici rifiutano il premio di 350 euro del governo: “Tenetevi la vostra elemosina, vogliamo rispetto” Milano, Sala annuncia restrizioni alla movida: vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 19