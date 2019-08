Amici Vip, prende forma il cast: Annalisa, Irama, Giordana e Alberto Urso nel programma condotto da Michelle Hunziker

Il nuovo progetto di Amici Vip inizia a prendere forma. Una delle novità più interessanti dei palinsesti Mediaset della prossima stagione tv è senz’altro lo spin-off del talent di Maria De Filippi. Finora dalle parti di Cologno Monzese c’era stato assoluto riserbo sul nuovo format, ma adesso iniziano a trapelare interessanti indiscrezioni.

Innanzitutto, come riporta il sito DavideMaggio, la prima puntata di Amici Vip sarà condotta direttamente da Maria De Filippi. Il programma verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo autunno, con la prima registrazione fissata per venerdì 20 settembre.

Dalla seconda puntata, la versione celebrity del talent avrà la sua conduttrice ufficiale, vale a dire Michelle Hunziker. Un modo per dare continuità e non spiazzare i fan del noto programma, che almeno per la prima puntata vedranno la De Filippi tenere a battesimo questo inedito spin-off.

Michelle Hunziker, foto in montagna. Fan furiosi per un dettaglio: “Stai violando la legge”

Inoltre in quello stesso periodo la Hunziker sarà impegnata nella conduzione di Striscia la notizia, e pare che Antonio Ricci abbia chiesto che il debutto della presentatrice svizzera nelle due due trasmissioni non avvenisse nella stessa settimana.

Intanto si inizia a scoprire qualcosa in più anche sul cast di Amici Vip 2019. I giudici e i professori non saranno gli stessi della versione classica, e per avere un quadro completo bisognerà attendere ancora. Il primo nome a trapelare per la giuria di questa prima edizione è Platinette, nome d’arte di Mauro Coruzzi.

Sono stati resi noti invece i nomi dei primi concorrenti: come riporta TvBlog, dovrebbero esserci l’attrice Laura Torrisi e Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia. Si può dare ormai per ufficiale il nome di Joe Bastianich, che dopo essere stato per anni giudice di MasterChef, riparte come concorrente di Amici Vip.

Ma le indiscrezioni non finiscono qui. DavideMaggio rivela infatti che ad Amici Vip rivedremo quattro volti noti del talent mariano: innanzitutto Annalisa, seconda classificata nell’edizione 2010-2011 e tutor ad Amici 17.

E ancora Irama, vincitore di Amici nel 2018, Giordana Angi e Alberto Urso. Quattro cantanti dunque lanciati proprio dalla trasmissione di Maria De Filippi e che dopo la partecipazione al programma di Canale 5 sono diventati dei veri e propri big della musica italiana.

Un modo per dare continuità tra Amici Vip e la versione classica, senza far trovare impreparati gli spettatori che da quest’autunno seguiranno lo spin-off. I quattro faranno parte della squadra di Amici Vip, seppur per non tutte le puntate. Non è ancora chiara, comunque, in che veste saranno presenti, considerando che fra i concorrenti non sono previsti “ripetenti”.