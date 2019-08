Crisi di governo: le ultime news del 16 agosto

La crisi di governo prosegue senza cali di tensione, nonostante la settimana del Ferragosto. I toni del dibattito restano alti in attesa di martedì, 20 agosto, giorno in cui il premier Giuseppe Conte sarà in Senato per affrontare la mozione di sfiducia presentata dagli ex alleati della Lega. Il presidente del Consiglio, ieri, giovedì 15 agosto, ha scritto una durissima lettera al ministro dell’Interno leghista accusandolo di “sleale collaborazione”. “Poteva dirmelo in faccia”, ha replicato Salvini. A dividere le forze politiche della compagine di governo è ancora il caso Open Arms, con M5s e Lega che si scontrano sulla questione “porti chiusi”. Intanto, sul fronte del centrosinistra, si registrano aperture più nette da parte dei vertici del Pd a sostenere un governo insieme ai pentastellati. Non però un governo istituzionale per qualche mese, come vorrebbe Matteo Renzi, bensì un esecutivo di legislatura

Qui di seguito le ultime notizie sulla crisi di governo.

08.53 – Come finirà la crisi di governo, i sondaggi. Negli ultimi giorni YouTrend ha condotto una expert survey sulla crisi di governo, chiedendo l’opinione di giornalisti e addetti ai lavori di ben 26 testate. Nell’ultimo aggiornamento del survey di poche ore fa, fra elezioni anticipate e un governo istituzionale sembra prevalere il secondo (ecco i risultati).

Crisi di governo: la giornata di ieri

Continuano le schermaglie tra Movimento 5 stelle e Lega. Se quel “vedremo, il mio telefonino è sempre acceso” pronunciato da Matteo Salvini in risposta a chi gli chiedeva se è davvero tutto finito nel governo gialloverde è una disponibilità al dialogo, di certo – almeno per ora – la replica dell’ex alleato, il leader del M5s Luigi Di Maio, è senza appello: “Ormai la frittata è fatta”.

La giornata politica di ieri, 15 agosto, è stata scossa dal duro botta e risposta tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Conte ha scritto una durissima lettera al leghista accusandolo di “sleale collaborazione” e parla di “esperienza di governo agli sgoccioli”. Da Castel Volturno, dove ha partecipato al consueto ferragostano Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza, il ministro dell’Interno replica: “Poteva dirmelo in faccia”. Poi critica i ministri della Difesa Elisabetta Trenta e delle Infrastrutture Danilo Toninelli che non hanno firmato il secondo stop alla nave Open Arms carica di migranti.

Salvini è tornato a chiedere le elezioni anticipate: “O c’è un governo che governa o si va al voto. Se si sciolgono le Camere la prossima settimana si può andare a elezioni a fine ottobre”.

Di Maio dal canto suo in un lungo post su Facebook ribadisce la vicinanza al presidente del Consiglio e promette che tutti i ministri M5s martedì prossimo saranno al fianco di Conte durante le comunicazioni che renderà nell’Aula del Senato. “Saremo al suo fianco per sostenerlo contro la sfiducia della Lega. Li aspettiamo al varco”, spiega.

