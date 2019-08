Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 4 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, domenica 4 agosto 2019:

Concorso segretariato generale della giustizia amministrativa: 159 posti

Nell’ultima gazzetta ufficiale dei concorsi, pubblicata il 2 agosto 2019, spicca – per l’alto numero dei posti – un concorso legato al Segretariato della giustizia amministrativa. È stato infatti indetto un concorso pubblico, per esami, per un totale di 159 posti, area III, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale amministrativo (uffici centrali e periferici) della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato.

I 159 posti saranno così ripartiti:

88 posti presso la Giustizia amministrativa

54 posti presso la Corte dei conti

17 posti presso l’Avvocatura dello Stato

Il 30 per cento dei posti della Corte dei conti è riservato al personale di ruolo dell’amministrazione, come anche il 50 per cento di quelli presso la Giustizia amministrativa e di quelli presso l’Avvocatura dello Stato. Il resto dei posti, invece, viene assegnato tramite regolare graduatoria di concorso.

I requisiti per accedere al concorso sono:

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

godimento dei diritti politici;

titolo di studio: una laurea tra le seguenti:

Laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del

2004:

LMG /01 – Giurisprudenza;

LM-56 – Scienze dell’economia;

LM-77 – Scienze economico-aziendali;

LM-63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM-52 – Relazioni internazionali;

LM-62 – Scienze della politica;

Diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea

specialistica equiparati alle suindicate classi di laurea magistrale

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24 del 1 settembre 2019.

Per maggiori informazioni, visualizzare il bando completo a questo link

